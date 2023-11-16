Стефанишина обсудила с Кэмероном в Киеве движение Украины в НАТО

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина встретилась с новым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном во время его визита в Киеве.

Об этом Стефанишина сообщила в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Вице-премьер указала, что вскоре Украина будет отмечать десятую годовщину Революции Достоинства. "Размышляя над историческими изменениями, которые пережили Украина и Европа, обсудили дальнейшую интеграцию Украины в евроатлантическое сообщество", – добавила она.

It was our great pleasure to welcome @David_Cameron in his new role.

In a few days, we will mark the 10th anniversary of the Revolution of Dignity. Reflecting on the historic changes Ukraine & Europe lived through, discussed further 🇺🇦integration into the Euro-Atlantic community pic.twitter.com/XIpxHR26Ol November 16, 2023

В офисе Стефанишиной добавили, что во время встречи с главой британского МИД "речь шла в частности о системных трансформациях, которые продолжаются в стране, несмотря на полномасштабную российскую агрессию".

"Ольга Стефанишина и Дэвид Кэмерон обсудили прогресс Украины к членству в НАТО и расширение сотрудничества между Альянсом и Украиной после саммита в Вильнюсе", – указали там.

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон свой первый рабочий визит за границу на новой должности совершил в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

На встрече Кэмерон заверил, что Великобритания будет работать над тем, чтобы сохранить внимание к Украине. Также глава британского МИД указал, что РФ напрасно надеется переждать войну.

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