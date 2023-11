Стефанишина обсудила с Кэмероном в Киеве движение Украины в НАТО

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина встретилась с новым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном во время его визита в Киеве.

Об этом Стефанишина сообщила в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Вице-премьер указала, что вскоре Украина будет отмечать десятую годовщину Революции Достоинства. "Размышляя над историческими изменениями, которые пережили Украина и Европа, обсудили дальнейшую интеграцию Украины в евроатлантическое сообщество", – добавила она.

It was our great pleasure to welcome @David_Cameron in his new role.

In a few days, we will mark the 10th anniversary of the Revolution of Dignity. Reflecting on the historic changes Ukraine & Europe lived through, discussed further 🇺🇦integration into the Euro-Atlantic community pic.twitter.com/XIpxHR26Ol