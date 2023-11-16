ЗМІ: У США вважають, що Туреччина схвалить вступ Швеції в НАТО за два тижні

В Сполучених Штатах заявляють, що Туреччина зацікавлена у схваленні членства Швеції в НАТО на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу через два тижні.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters заявив неназваний високопосадовець Державного департаменту США.

За його словами, Анкара "дуже зацікавлена" в тому, щоб передати на зберігання ратифікаційну грамоту про вступ Швеції до НАТО під час зустрічі глав МЗС Альянсу 28-29 листопада.

"Це залежить від Туреччини, чи зможе їхня система надати згоду в ці терміни, але ми продовжуємо говорити з ними про це", – сказав американський посадовець Держдепу.

Сьогодні, 16 листопада, комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу через "відсутність ясності щодо питання".

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулого місяця після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.

Голова парламентського комітету Туреччини у закордонних справах Фуат Октай нещодавно заявив, що Анкара не поспішатиме схвалювати членство Швеції в НАТО. Водночас Ердоган пообіцяв сприяти схваленню заявки, "доки наші партнери ставляться до нас позитивно".

Окрім Туреччини, шведську заявку на вступ в НАТО не схвалила також Угорщина.