СМИ: В США считают, что Турция одобрит вступление Швеции в НАТО через две недели

В Соединенных Штатах заявляют, что Турция заинтересована в одобрении членства Швеции в НАТО на заседании министров иностранных дел стран-членов Альянса через две недели.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters заявил неназванный высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.

По его словам, Анкара "очень заинтересована" в том, чтобы передать на хранение ратификационную грамоту о вступлении Швеции в НАТО во время встречи глав МИД Альянса 28-29 ноября.

"Это зависит от Турции, сможет ли их система дать согласие в эти сроки, но мы продолжаем говорить с ними об этом", – сказал американский чиновник Госдепа.

Сегодня, 16 ноября, комитет по иностранным делам парламента Турции на заседании решил отложить вопрос одобрения протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс из-за "отсутствия ясности по вопросу".

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом месяце после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

Председатель парламентского комитета Турции по иностранным делам Фуат Октай недавно заявил, что Анкара не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО. В то же время Эрдоган пообещал способствовать одобрению заявки, "пока наши партнеры относятся к нам положительно".

Кроме Турции, шведскую заявку на вступление в НАТО не одобрила также Венгрия.