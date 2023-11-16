Во Франции осквернили еврейские надгробия на военном кладбище

Десять еврейских надгробий были повреждены на немецком военном кладбище времен Первой мировой войны в муниципалитете Мулен-су-Тувен, что во французском регионе Уаза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила местная префектура, информирует Le Monde.

Местные жандармы заявили, что немедленно начали расследование инцидента и связались с прокуратурой. Власти заявляют, что возможен расистский или религиозный мотив.

Немецкое кладбище в память о Первой мировой войне насчитывает 1 903 могилы немецких солдат, как христиан, так и евреев.

Выступая во время визита в Швейцарию президент Эмманюэль Макрон заявил, что осуждает "самым решительным образом" вред, причиненный могилам. Французский лидер напомнил о своем "личном обязательстве непримиримо и неутомимо бороться со всеми формами антисемитизма".

С начала войны между Израилем и ХАМАС во Франции было зафиксировано более 1 500 антисемитских актов и комментариев, заявил во вторник министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Ранее Макрон объяснил свое отсутствие на воскресном марше против антисемитизма в Париже, заявив, что дискуссии относительно его присутствия "не имели места".

Напомним, парижский марш против антисемитизма, прошедший в воскресенье, поставил Макрона в затруднительное положение.

На Макрона давили, чтобы он присоединился к межпартийной демонстрации против антисемитизма, и пресса сообщала, что он рассматривал такую возможность.

Но участие в акции означало бы, что Макрон шел бы в одной толпе рядом с лидером ультраправых Марин Ле Пен и главой ультраправой партии "Национальное объединение" Жорданом Барделлой, которые подтвердили, что примут участие в воскресном марше. Марин Ле Пен проводит ребрендинг своей политсилы как мейнстримной партии.