Во Франции осквернили еврейские надгробия на военном кладбище
Десять еврейских надгробий были повреждены на немецком военном кладбище времен Первой мировой войны в муниципалитете Мулен-су-Тувен, что во французском регионе Уаза.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила местная префектура, информирует Le Monde.
Местные жандармы заявили, что немедленно начали расследование инцидента и связались с прокуратурой. Власти заявляют, что возможен расистский или религиозный мотив.
Немецкое кладбище в память о Первой мировой войне насчитывает 1 903 могилы немецких солдат, как христиан, так и евреев.
Выступая во время визита в Швейцарию президент Эмманюэль Макрон заявил, что осуждает "самым решительным образом" вред, причиненный могилам. Французский лидер напомнил о своем "личном обязательстве непримиримо и неутомимо бороться со всеми формами антисемитизма".
С начала войны между Израилем и ХАМАС во Франции было зафиксировано более 1 500 антисемитских актов и комментариев, заявил во вторник министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
Ранее Макрон объяснил свое отсутствие на воскресном марше против антисемитизма в Париже, заявив, что дискуссии относительно его присутствия "не имели места".
Напомним, парижский марш против антисемитизма, прошедший в воскресенье, поставил Макрона в затруднительное положение.
На Макрона давили, чтобы он присоединился к межпартийной демонстрации против антисемитизма, и пресса сообщала, что он рассматривал такую возможность.
Но участие в акции означало бы, что Макрон шел бы в одной толпе рядом с лидером ультраправых Марин Ле Пен и главой ультраправой партии "Национальное объединение" Жорданом Барделлой, которые подтвердили, что примут участие в воскресном марше. Марин Ле Пен проводит ребрендинг своей политсилы как мейнстримной партии.