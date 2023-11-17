ЄС закликав Китай припинити будівництво вугільних електростанцій

Євросоюз вважає, що Китай повинен припинити будівництво нових вугільних електростанцій та зробити внесок у глобальний фонд для допомоги бідним країнам, які постраждали від зміни клімату.

Як пише "Європейська правда", про це заявив єврокомісар з питань клімату Вопке Хукстра, повідомляє AP.

За словами єврокомісара, він підняв обидва ці питання під час розмов зі своїми китайськими колегами напередодні кліматичних переговорів ООН, що відкриваються в Дубаї наприкінці цього місяця.

ЄС та США вважають, що багатші країни з економікою, що розвивається, такі як Китай і Саудівська Аравія, також повинні давати гроші до фонду. За словами Хустри, те, що справедливо для Євросоюзу та Північної Америки, має бути справедливим для будь-якої країни, яка має економічну та геополітичну силу.

"А це означає скорочення викидів та внесення своєї справедливої частки в оплату рахунків для тих, хто не може цього зробити. Кожна країна, яка має можливість платити і робити свій внесок, повинна зробити свій внесок", – наголосив він.

Водночас єврокомісар привітав нещодавні кроки китайського уряду, який почав вирішувати проблему викидів метану, ще одного парникового газу, хоча при цьому наголосив, що потрібно зробити ще більше.

Китай активно будує вугільні електростанції, особливо після дефіциту електроенергії в деяких частинах півдня країни під час спеки та посухи влітку 2022 року.

"Це, звичайно, те, чого ми не хотіли б бачити і до чого ми ставимося критично", – зазначив Хукстра.

Вугільні шахти та нафтогазові родовища є основними джерелами викидів, які, на думку експертів, є другою найбільшою причиною зміни клімату після вуглекислого газу.

Раніше німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер поставив під сумнів здатність Німеччини поступово відмовитися від вугілля як джерела енергії до 2030 року.

Торік у грудні повідомляли, що Німеччина збільшує свою залежність від вугілля у спробах владнати з енергетичною кризою – третина енергетики країни виробляється з вугілля.

Щоб пережити поточну кризу, країна тимчасово відновила роботу низки вугільних електростанцій.