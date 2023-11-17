ЕС призвал Китай прекратить строительство угольных электростанций

Евросоюз считает, что Китай должен прекратить строительство новых угольных электростанций и сделать вклад в глобальный фонд для помощи бедным странам, пострадавшим от изменения климата.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра, сообщает AP.

По словам еврокомиссара, он поднял оба эти вопросы во время разговоров со своими китайскими коллегами накануне климатических переговоров ООН, открывающихся в Дубае в конце этого месяца.

ЕС и США считают, что более богатые страны с развивающейся экономикой, такие как Китай и Саудовская Аравия, также должны давать деньги в фонд. По словам Хукстры, то, что справедливо для Евросоюза и Северной Америки, должно быть справедливым для любой страны, которая имеет экономическую и геополитическую силу.

"А это означает сокращение выбросов и внесение своей справедливой доли в оплату счетов для тех, кто не может этого сделать. Каждая страна, которая имеет возможность платить и делать свой вклад, должна сделать свой вклад", – подчеркнул он.

В то же время еврокомиссар приветствовал недавние шаги китайского правительства, которое начало решать проблему выбросов метана, еще одного парникового газа, хотя при этом подчеркнул, что нужно сделать еще больше.

Китай активно строит угольные электростанции, особенно после дефицита электроэнергии в некоторых частях юга страны во время жары и засухи летом 2022 года.

"Это, конечно, то, чего мы не хотели бы видеть и к чему мы относимся критически", – отметил Хукстра.

Угольные шахты и нефтегазовые месторождения являются основными источниками выбросов, которые, по мнению экспертов, являются второй крупнейшей причиной изменения климата после углекислого газа.

Ранее немецкий министр финансов Кристиан Линднер поставил под сомнение способность Германии постепенно отказаться от угля как источника энергии до 2030 года.

В декабре прошлого года сообщали, что Германия увеличивает свою зависимость от угля в попытках совладать с энергетическим кризисом – треть энергетики страны производится из угля.

Чтобы пережить текущий кризис, страна временно возобновила работу ряда угольных электростанций.