США выделят 500 млн долларов на энергетические потребности Украины

Соединенные Штаты анонсировали выделение 500 миллионов долларов на помощь Украине в энергетическом секторе.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил во время брифинга заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт.

По его словам, США сосредоточены на том, как повысить устойчивость Украины этой зимой, и Соединенные Штаты уже выделили более 520 млн долларов на помощь Украине в энергетическом секторе.

"Мы знаем, что еще 500 млн долларов ожидают поступления, и мы используем эти ресурсы как для удовлетворения краткосрочных потребностей – например, приобретение новых трансформаторов и генераторных мощностей для восстановления того, что разрушил (президент РФ) Путин, – так и для очень тесного сотрудничества", – отметил Пайетт.

Он добавил, что это было важной частью его разговора с представителями украинского правительства по построению экологически чистой, устойчивой и полностью интегрированной с Европой энергетической системы.

Ранее сообщалось, что Дания перечислит 7 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины, которые планируют направить на закупку оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.

Перед этим стало известно, что Литва готова продолжать помогать Украине в сфере энергетики, на которую ближайшей зимой ожидаются новые атаки со стороны РФ.

О планах поддержки энергетических возможностей Украины заявлял и посол Германии в Украине Мартин Йегер.