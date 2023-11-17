Розвідка Британії: Росія готується до постачання західних винищувачів Україні

РФ занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні, тому прискорила інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міноборони Британії у своєму щоденному розвідувальному огляді щодо війни в Україні.

Росія, ймовірно, вперше почала використовувати літак раннього попередження та керування повітряним рухом А-50 для визначення цілей над Україною для свого зенітно-ракетного комплексу дальньої дії SA-21 (C-400), відзначили аналітики. Це доповнює основне завдання А-50 щодо координації дій винищувальної авіації.

У порівнянні зі звичайним наземним радаром C-400, А-50 може використовувати свій радар для виявлення ворожих літаків на великих відстанях завдяки висоті польоту, підкреслили британські аналітики.

Ймовірно, Росія прискорила інтеграцію А-50 і С-400 частково тому, що її непокоїть перспектива розгортання Україною бойових літаків, які постачатиме Захід.

Існує реальна можливість, що Росія піде на більший ризик і розмістить літак А-50 ближче до лінії фронту, щоб ефективно використовувати його нову роль.

Раніше британська розвідка розповіла, що після втрати кількох ЗРК С-400 Росії, ймовірно, доведеться провести перерозподіл стратегічних засобів протиповітряної оборони, а також послабити свою протиповітряну оборону в інших місцях.