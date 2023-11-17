ЕС договорился не экспортировать отходы в более бедные страны, которые не могут их переработать

Европарламентарии и государства-члены Европейского Союза договорились о пересмотре правил транспортировки отходов и прекращении экспорта определенных видов отходов в третьи страны, которые не могут их должным образом переработать.

Об этом сообщил в пятницу Европарламент, пишет "Европейская правда".

"Экспорт определенных безопасных отходов и смесей безопасных отходов... будет разрешен только в те страны, которые не являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые соглашаются и соответствуют критериям обращения с такими отходами экологически безопасным способом", – заявил Европарламент.

Там также добавили, что во внимание будут принимать соблюдение прав международных работников.

"ЕС наконец возьмет на себя ответственность за свои пластиковые отходы, запретив их экспорт в страны, не являющиеся членами ОЭСР", – говорится в заявлении датского депутата Пернилле Вайс.

Страны ЕС должны прекратить отправку пластиковых отходов в более бедные страны в течение двух с половиной лет после вступления в силу закона, заявили в парламенте.

Правила экспорта пластиковых отходов в страны, входящие в ОЭСР, также будут ужесточены.

В предыдущие годы около половины экспорта отходов из Европейского Союза шло в страны, не входящие в ОЭСР, где правила обращения с отходами были слабее, чем в ЕС, что фактически приводило к переправке загрязнения из Евросоюза за границу.

В 2021 году Европейская комиссия предложила пересмотреть правила ЕС по перевозкам отходов, чтобы усложнить странам-членам возможность вывозить мусор в более бедные страны.

Напомним, что в июле правительство Польши подало жалобу в Европейскую комиссию против Германии за незаконно ввезенные в страну отходы.