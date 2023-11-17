Вірменія з 1 лютого стане повноправним членом Міжнародного кримінального суду

Вірменія стане повноправним членом Міжнародного кримінального суду із 1 лютого 2024 року.

Про це йдеться у заяві інстанції 17 листопада, пише "Європейська правда".

"14 листопада 2023 року Республіка Вірменія офіційно здала на зберігання документ про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Статут набуде чинності для Вірменії 1 лютого 2024 року", – йдеться у заяві.

Вірменія стане 124-ю державою-учасницею, яка приєдналася до Статуту, і 19-ю державою зі східноєвропейської групи, яка це зробить.

Крім того, у МКС повідомили, що вірменська сторона передала документи, які підтверджують, що "Вірменія заднім числом визнає юрисдикцію суду з 10 травня 2021 року".

3 жовтня 2023 року парламент Вірменії прийняв закон про ратифікацію Римського статуту, який згодом був підписаний 13 жовтня та набув чинності 17 жовтня.

Як відомо, держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати президента Росії Владіміра Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.

Відомо, що Росія надсилала Вірменії "рекомендації" у зв’язку з ратифікацією статуту Міжнародного кримінального суду і Єреван вже відреагував на цей документ.

