Армения с 1 февраля станет полноправным членом Международного уголовного суда

Армения станет полноправным членом Международного уголовного суда с 1 февраля 2024 года.

Об этом говорится в заявлении инстанции 17 ноября, пишет "Европейская правда".

"14 ноября 2023 года Республика Армения официально сдала на хранение документ о ратификации Римского устава Международного уголовного суда. Устав вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года", – говорится в заявлении.

Армения станет 124-м государством-участником, которое присоединилось к Уставу, и 19-м государством из восточноевропейской группы, которая это сделает.

Кроме того, в МКС сообщили, что армянская сторона передала документы, подтверждающие, что "Армения задним числом признает юрисдикцию суда с 10 мая 2021 года".

3 октября 2023 г. парламент Армении принял закон о ратификации Римского устава, который впоследствии был подписан 13 октября и вступил в силу 17 октября.

Как известно, государства, ратифицировавшие Римский устав, обязаны арестовать президента России Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.

Известно, что Россия посылала Армении "рекомендации" в связи с ратификацией устава Международного уголовного суда и Ереван уже отреагировал на этот документ.