СМИ: Эрдоган хочет попросить у Шольца истребители

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Берлин может попросить у канцлера Германии Олафа Шольца снять запрет на продажу истребителей Eurofighter Typhoon.

Об этом агентству Bloomberg рассказали неназванные турецкие чиновники, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что Эрдоган попросит не менее 20 истребителей Eurofighter Typhoon с возможностью удвоить это количество.

По их словам, Турция стремится заключить соглашение в ответ на приобретение Грецией истребителей Rafale.

Однако, как говорится в материале, Шольц вряд ли согласится на новый запрос Эрдогана, учитывая напряженность между странами по ряду вопросов, в частности, осуждение Турцией Израиля.

Турция уже давно планировала вывести из эксплуатации парк устаревших самолетов F-4. Этот вопрос стал приоритетным для Эрдогана после того, как в 2019 году США исключили Турцию из программы по созданию истребителя F-35 американской компании Lockheed Martin, поскольку Анкара согласилась приобрести российские ЗРК С-400.

В эту пятницу ожидается визит Эрдогана в Германию. Немецкие политики критикуют визит Эрдогана из-за ряда его заявлений относительно войны между Израилем и ХАМАС.