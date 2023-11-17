Пентагон планує забезпечити Україну запчастинами до F-16

Пентагон вже бере участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16, США також планують забезпечити Україну запчастинами для цих літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу американського оборонного відомства.

У відомстві нагадали, що раніше Держдеп США заявив про готовність схвалити передачу Україні F-16 американського виробництва третіми країнами.

Однак коли Україна отримає ці винищувачі, потрібні будуть запчастини, щоб забезпечити їхнє технічне обслуговування та продовження польотів, і США готові це зробити, заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель та забезпечення Вільям Лаплант.

"Що б всі ми не постачали українцям, треба також надати запасні частини на 90 днів, будь ласка, це правило — запчастини на 90 днів", – сказав він.

За словами представника Пентагону, без запчастин F-16 можуть бути виведені з ладу всього за кілька місяців і США не допустять цього.

США та їхні партнери, особливо в рамках Контактної групи з питань оборони України, працюють разом над тим, щоб Україна мала все необхідне, а також була здатна забезпечити себе в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16.

Також раніше стало відомо, що на військово-повітряній базі Фетешті у Румунії відкрився Європейський навчальний центр F-16 (EFTC), де проходитимуть навчання українські пілоти.