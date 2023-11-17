Пентагон планирует обеспечить Украину запчастями к F-16

Пентагон уже участвует в обучении украинских пилотов на истребителях F-16, США также планируют обеспечить Украину запчастями для этих самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу американского оборонного ведомства.

В ведомстве напомнили, что ранее Госдеп США заявил о готовности одобрить передачу Украине F-16 американского производства третьими странами.

Однако когда Украина получит эти истребители, нужны будут запчасти, чтобы обеспечить их техническое обслуживание и продолжение полетов, и США готовы это сделать, заявил заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Уильям Лаплант.

"Что бы все мы не поставляли украинцам, надо также предоставить запасные части на 90 дней, пожалуйста, это правило – запчасти на 90 дней", – сказал он.

По словам представителя Пентагона, без запчастей F-16 могут быть выведены из строя всего за несколько месяцев и США не допустят этого.

США и их партнеры, особенно в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, работают вместе над тем, чтобы Украина имела все необходимое, а также была способна обеспечить себя в долгосрочной перспективе.

Напомним, в конце октября США подтвердили начало летных учений украинцев на F-16.

Также ранее стало известно, что на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16 (EFTC), где будут проходить обучение украинские пилоты.