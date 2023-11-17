Уряди Німеччини та Італії вперше з 2016 року проведуть спільні консультації за участю великої кількості міністрів, які розпочнуться в середу в Берліні.

Про це заявив речник німецького Штеффен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

На зустрічі під головуванням канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні має бути підписаний німецько-італійський "план дій", зазначив речник.

Шольц і Мелоні домовилися про відновлення урядових консультацій у червні під час візиту німецького канцлера до Рима.

Остання зустріч німецького уряду з італійськими колегами відбулася сім років тому в містечку Маранелло на півночі Італії.

Перед консультаціями Шольц і Мелоні планують взяти участь у віртуальній конференції лідерів G20.

Нагадаємо, у вересні Мелоні у листі до Шольца "з подивом" писала, що німецький уряд без погодження з італійським "вирішив надати значні кошти неурядовим організаціям, які займаються прийомом нелегальних мігрантів на італійській території і рятувальними операціями в Середземному морі".

Слова Мелоні повторювали критику з боку італійського міністра оборони Гвідо Крозетто, який так само розкритикував Німеччину за фінансування благодійних груп для мігрантів.