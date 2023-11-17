Правительства Германии и Италии впервые с 2016 года проведут совместные консультации с участием большого количества министров, которые начнутся в среду в Берлине.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого Штеффен Хебештрайт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

На встрече под председательством канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Джорджии Мелони должен быть подписан немецко-итальянский "план действий", отметил пресс-секретарь.

Шольц и Мелони договорились о возобновлении правительственных консультаций в июне во время визита немецкого канцлера в Рим.

Последняя встреча немецкого правительства с итальянскими коллегами состоялась семь лет назад в городке Маранелло на севере Италии.

Перед консультациями Шольц и Мелони планируют принять участие в виртуальной конференции лидеров G20.

Напомним, в сентябре Мелони в письме к Шольцу "с удивлением" писала, что немецкое правительство без согласования с итальянским "решило предоставить значительные средства неправительственным организациям, которые занимаются приемом нелегальных мигрантов на итальянской территории и спасательными операциями в Средиземном море".

Слова Мелони повторяют критику со стороны итальянского министра обороны Гвидо Крозетто, который так же раскритиковал Германию за финансирование благотворительных групп для мигрантов.