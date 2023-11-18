Британський депутат працюватиме на інвестфонд, пов'язаний із олігархами РФ під санкціями

Колишній голова Консервативної партії Великої Британії та член Палати громад Брендон Льюїс консультуватиме інвестиційну компанію LetterOne, співвласниками якої є підсанкційні російські олігархи Міхаїл Фрідман і Пьотр Авен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Льюїс, колишній міністр юстиції та екс-голова Консервативної партії, цього місяця отримав схвалення на роботу в LetterOne від Консультативного комітету з ділових призначень – наглядового органу з питань працевлаштування на державній службі.

Однак комітет висунув умови, які забороняють Льюїсу лобіювати інтереси LetterOne в уряді Британії протягом двох років, починаючи з останнього дня його перебування на посаді міністра юстиції.

Робота в інвестгрупі LetterOne, яка на 49% належить Фрідману та Авену, стане п'ятою роботою Льюїса на додаток до роботи в британському парламенті й приноситиме йому 250 тисяч фунтів стерлінгів на рік.

Водночас LetterOne заявляє, що її діяльність уже не залежить від російських олігархів, а їхні частки були заморожені після запровадження санкцій Великої Британії та ЄС через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Зазначимо, що колишнього співвласника інвестфонду, російського мільярдера Алексєя Кузьмічова, минулого місяця затримали у Франції за звинуваченнями в податковому шахрайстві.