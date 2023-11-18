Британский депутат будет работать на инвестфонд, связанный с олигархами РФ под санкциями

Бывший председатель Консервативной партии Великобритании и член Палаты общин Брэндон Льюис будет консультировать инвестиционную компанию LetterOne, совладельцами которой являются подсанкционные российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Льюис, бывший министр юстиции и экс-председатель Консервативной партии, в этом месяце получил одобрение на работу в LetterOne от Консультативного комитета по деловым назначениям – надзорного органа по вопросам трудоустройства на государственной службе.

Однако комитет выдвинул условия, которые запрещают Льюису лоббировать интересы LetterOne в правительстве Британии в течение двух лет, начиная с последнего дня его пребывания на посту министра юстиции.

Работа в инвестгруппе LetterOne, которая на 49% принадлежит Фридману и Авену, станет пятой работой Льюиса в дополнение к работе в британском парламенте и будет приносить ему 250 тысяч фунтов стерлингов в год.

В то же время LetterOne заявляет, что ее деятельность уже не зависит от российских олигархов, а их доли были заморожены после введения санкций Великобритании и ЕС из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Отметим, что бывшего совладельца инвестфонда, российского миллиардера Алексея Кузьмичева, в прошлом месяце задержали во Франции по обвинению в налоговом мошенничестве.