Пашинян вказав на ознаку підготовки Азербайджану до агресії проти Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян висловив побоювання, що Баку може готуватись до військової агресії проти його країни, яку деякі азербайджанські джерела почали називати "Західним Азербйджаном".

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.am, Пашинян сказав у суботу під час відкриття Парламентської асамблеї ОБСЄ в Єревані.

Вірменський прем’єр сказав, що Єреван у межах переговорів про мирну угоду пропонує Баку вирішити взаємні питання ексклавів і анклавів, нагадавши, що деякі вірменські населені пункти перебувають фактично на території Азербайджану.

"Ексклав Арцвашен, який є частиною суверенної території Вірменії, наприклад, уже понад 30 років перебуває під азербайджанською окупацією", – заявив Пашинян.

Він назвав украй підозрілим, що Республіку Вірменія почали називати "Західним Азербайджаном" під "найвищим патронажем і на офіційному рівні в Азербайджані", зокрема "у школах, університетах та азербайджанських ЗМІ".

Це здається підготовкою до організації нової військової агресії проти Вірменії, а також є однією з головних перешкод на шляху просування мирного процесу, додав вірменський прем’єр.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває протягом десятиліть. Після розпаду Радянського Союзу вони воювали за регіон Нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами і, згідно з міжнародним правом, належить Азербайджану.

У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом у результаті одноденної військової операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян нещодавно заявив, що сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном в найближчі місяці й встановити з країною дипломатичні відносини.