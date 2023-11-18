Пашинян указал на признак подготовки Азербайджана к агрессии против Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил опасения, что Баку может готовиться к военной агрессии против его страны, которую некоторые азербайджанские источники начали называть "Западным Азербйджаном".

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.am, Пашинян сказал в субботу во время открытия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.

Армянский премьер сказал, что Ереван в рамках переговоров о мирном соглашении предлагает Баку решить взаимные вопросы эксклавов и анклавов, напомнив, что некоторые армянские населенные пункты находятся фактически на территории Азербайджана.

"Эксклав Арцвашен, который является частью суверенной территории Армении, например, уже более 30 лет находится под азербайджанской оккупацией", – заявил Пашинян.

Он назвал крайне подозрительным, что Республику Армения начали называть "Западным Азербайджаном" под "самым высоким патронажем и на официальном уровне в Азербайджане", в частности "в школах, университетах и азербайджанских СМИ".

Это кажется подготовкой к организации новой военной агрессии против Армении, а также является одним из главных препятствий на пути продвижения мирного процесса, добавил армянский премьер.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается на протяжении десятилетий. После распада Советского Союза они воевали за регион Нагорного Карабаха, который был преимущественно населен армянами и, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Премьер Армении Никол Пашинян недавно заявил, что надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы и установить со страной дипломатические отношения.