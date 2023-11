Президент Латвії в День незалежності вшанував добровольця, що загинув в Україні

У Ризі в суботу відбувся військовий парад, присвячений 105-ій річниці проголошення незалежності Латвійської Республіки, у якому взяли участь військові Латвії та країн-союзників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Звертаючись до учасників параду, латвійський президент Едгарс Ринкевичс згадав капрала Віталія Смирнова, який нещодавно загинув, борючись за свободу України.

"Почуття справедливості привело Віталія на боротьбу за свободу України. Віталій віддав своє життя не лише за Україну, але й за вільну Латвію та Європу. Його боротьба не була марною. Ми збережемо Віталія в нашій пам'яті. Ми будемо продовжувати захищати нашу свободу і свободу наших друзів!" – наголосив він.

Ринкевичс подякував кожному латвійському солдату, який цього року навчає українських захисників, а також солдатам Національної служби оборони.

У військовому параді в Ризі взяли участь близько 1500 солдатів, бійців Національної гвардії, поліцейських, прикордонників, пожежників і молодіжних гвардійців.

So wonderful to be part of #Latvia's Independence Day celebrations, even as only a spectator. And it was deeply poignant to see the #Ukrainian contingent there too. Long live democracy! pic.twitter.com/67o7Er6P3v