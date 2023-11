Президент Латвии в День независимости почтил память добровольца, погибшего в Украине

В Риге в субботу состоялся военный парад, посвященный 105-й годовщине провозглашения независимости Латвийской Республики, в котором приняли участие военные Латвии и стран-союзников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Обращаясь к участникам парада, латвийский президент Эдгарс Ринкевичс вспомнил капрала Виталия Смирнова, который недавно погиб, борясь за свободу Украины.

"Чувство справедливости привело Виталия на борьбу за свободу Украины. Виталий отдал свою жизнь не только за Украину, но и за свободную Латвию и Европу. Его борьба не была напрасной. Мы сохраним Виталия в нашей памяти. Мы будем продолжать защищать нашу свободу и свободу наших друзей!" – подчеркнул он.

Ринкевичс поблагодарил каждого латвийского солдата, который в этом году обучает украинских защитников, а также солдат Национальной службы обороны.

В военном параде в Риге приняли участие около 1500 солдат, бойцов Национальной гвардии, полицейских, пограничников, пожарных и молодежных гвардейцев.

В параде также приняли участие союзнические войска из Албании, Канады, Чехии, Эстонии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США. Кроме того, в этом году уже второй раз в торжествах приняла участие и украинская флажная группа.

So wonderful to be part of #Latvia's Independence Day celebrations, even as only a spectator. And it was deeply poignant to see the #Ukrainian contingent there too. Long live democracy! pic.twitter.com/67o7Er6P3v