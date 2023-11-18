Партія прем’єрки Естонії переобрала її головою, третина делегатів була проти

Делегати Партії реформ Естонії в суботу переобрали головою політсили прем’єр-міністерку Каю Каллас, але при цьому третина з тих, хто голосував, не підтримав її кандидатуру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

З’їзд Партії реформ відбувся в Естонській академії музики і театру в Таллінні. Каллас була єдиною, чию кандидатуру висунули на посаду голови.

З-поміж 931 делегата, який голосував, прем’єрка Естонії набрала 636 голосів. Це означає, що 295 осіб залишили свій бюлетень порожнім. Як нагадує ERR, у 2018 році Каллас отримала 1067 голосів, а у 2020-му – 984.

Натомість за решту 16 місць у правлінні Партії реформ Естонії боролись 35 людей, причому за деяких переможців – наприклад міністра оборони Ханно Певкур – віддали більше голосів, ніж за Каллас (711).

Кая Каллас знову стала прем'єркою Естонії після перемоги на парламентських виборах на початку квітня 2023 року. Уряд Естонії і її прем'єрка є одними з найбільш активними у підтримці України у боротьбі з російським вторгненням.

Але водночас Каллас потрапила в скандал через те, що компанія її чоловіка продовжувала вести бізнес у Росії – та її відмову йти у відставку після того, як це стало публічним. Детальніше про це читайте в матеріалі "ЄвроПравди".

Уряду Каллас закидали й інші питання, зокрема демографічну кризу, підвищення податків і "тиск на опозицію".