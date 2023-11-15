В Естонії опозиція зібрала голоси для ініціювання вотуму недовіри прем’єрці Каллас

Найбільша опозиційна політсила в парламенті Естонії заявила, що підтримає вотум недовіри прем’єрці, відтак ініціатори вотуму отримують достатньо голосів для запуску процедури.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Віцепрезидент Естонської консервативної народної партії (EKRE) Хенн Пиллуаас заявив, що на зустрічі у вівторок партійці вирішили підтримати ініціативу "Вітчизни" Isamaa щодо вотуму недовіри прем’єрці Каї Каллас, лідерці "Партії реформ".

Для ініціювання вотуму недовіри у Рійгікогу потрібно зібрати щонайменш 21 голос на підтримку процедури. Isamaa мають вісім мандатів, на додачу їх готові підтримати два депутати, які пройшли до парламенту з Центристською партією.

EKRE має у парламенті 17 місць, відтак сукупно за вотум недовіри прем’єрці вже є до 27 голосів. Проте для оголошення недовіри необхідний 51 голос.

Всього у Рійгікогу 101 депутат, коаліція у складі "Партії реформ", "Естонія 200" та соціал-демократів має більшість – 60 мандатів.

У червні депутати від опозиційних EKRE, Центристської партії та Isamaa також ініціювали вотум недовіри прем'єрці, однак він провалився.