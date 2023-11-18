Партия премьера Эстонии переизбрала ее председателем, треть делегатов была против

Делегаты Партии реформ Эстонии в субботу переизбрали председателем политсилы премьер-министра Каю Каллас, но при этом треть из тех, кто голосовал, не поддержал ее кандидатуру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Съезд Партии реформ состоялся в Эстонской академии музыки и театра в Таллинне. Каллас была единственной, чью кандидатуру выдвинули на должность председателя.

Из 931 делегата, который голосовал, премьер Эстонии набрала 636 голосов. Это означает, что 295 человек оставили свой бюллетень пустым. Как напоминает ERR, в 2018 году Каллас получила 1067 голосов, а в 2020-м – 984.

Зато за остальные 16 мест в правлении Партии реформ Эстонии боролись 35 человек, причем за некоторых победителей – например министра обороны Ханно Певкур – отдали больше голосов, чем за Каллас (711).

Кая Каллас снова стала премьером Эстонии после победы на парламентских выборах в начале апреля 2023 года. Правительство Эстонии и ее премьер являются одними из самых активных в поддержке Украины в борьбе с российским вторжением.

Но в то же время Каллас попала в скандал из-за того, что компания ее мужа продолжала вести бизнес в России – и ее отказ уходить в отставку после того, как это стало публичным. Подробнее об этом читайте в материале "ЕвроПравды".

Правительство Каллас обвиняли и другие вопросы, в частности демографический кризис, повышение налогов и "давление на оппозицию".