Метеорологи Ісландії кажуть про "високу ймовірність" виверження вулкана, влада заспокоює

Жителів міста Гріндавік на південному заході Ісландії, евакуйованого через підвищену сейсмічну активність, у суботу попередили про "високу ймовірність" виверження вулкана в найближчому майбутньому.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у зведенні Метеорологічного бюро Ісландії.

Ісландське метеорологічне бюро заявило, що існує "значна ймовірність" того, що виверження відбудеться десь уздовж 15-кілометрового магматичного тунелю, з "головним місцем" на північ від Гріндавіка біля гори Хагафелл.

"За останні 24 години було зафіксовано близько 1700 землетрусів, 1000 з яких сталися після опівночі. Найбільший землетрус за останні 24 години мав магнітуду 2,8 і стався поблизу Хагафелла, за 3,5 км на північний північ від Гріндавіка", – йдеться у зведенні.

Своєю чергою ісландська прем’єрка Катрін Якобсдоттір на пресконференції в суботу запевнила, що жодна інша країна не підготовлена до стихійних лих краще, ніж Ісландія.

"Ми маємо великий досвід боротьби з виверженнями вулканів. Ми знаємо, що не обов'язково є правильним рішенням будувати, наприклад, захисні механізми, коли є така велика невизначеність щодо того, де може статися виверження", – цитує її агенція AFP.

За словами Якобсдоттір, влада робитиме наголос на переселенні людей із Гріндавіка та забезпеченні їх житлом.

Гріндавік – місто із населенням у 3400 людей, розташоване на півострові Рейк'янес, приблизно за 50 кілометрів на південний захід від Рейк'явіка. З минулого тижня мешканцям Гріндавіка дозволили повертатися лише на п'ять хвилин, щоб врятувати цінні речі та домашніх тварин.

Вулканічна система на півострові Рейк'янес вивергалася тричі з 2021 року, до цього ж вона перебувала в стані спокою протягом 800 років. Попередні виверження відбувалися у долинах далеко від людських поселень, не завдаючи шкоди.

Розташована в Північній Атлантиці, Ісландія лежить на Серединно-Атлантичному хребті – тріщині в океанському дні, що розділяє Євразійську та Північноамериканську тектонічні плити. Вулканологи вважають, що новий цикл підвищеної активності може тривати кілька десятиліть або століть.