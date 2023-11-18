Метеорологи Исландии говорят о "высокой вероятности" извержения вулкана, власти успокаивают

Жителей города Гриндавик на юго-западе Исландии, эвакуированного из-за повышенной сейсмической активности, в субботу предупредили о "высокой вероятности" извержения вулкана в ближайшем будущем.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в сводке Метеорологического бюро Исландии.

Исландское метеорологическое бюро заявило, что существует "значительная вероятность" того, что извержение произойдет где-то вдоль 15-километрового магматического тоннеля, с "главным местом" к северу от Гриндавика у горы Хагафелл.

"За последние 24 часа было зафиксировано около 1700 землетрясений, 1000 из которых произошли после полуночи. Самое большое землетрясение за последние 24 часа имело магнитуду 2,8 и произошло вблизи Хагафелла, в 3,5 км к северу от Гриндавика", – говорится в сводке.

В свою очередь исландский премьер Катрин Якобсдоттир на пресс-конференции в субботу заверила, что ни одна другая страна не подготовлена к стихийным бедствиям лучше, чем Исландия.

"Мы имеем большой опыт борьбы с извержениями вулканов. Мы знаем, что не обязательно является правильным решением строить, например, защитные механизмы, когда есть такая большая неопределенность относительно того, где может произойти извержение", – цитирует ее агентство AFP.

По словам Якобсдоттир, власти будут делать упор на переселении людей из Гриндавика и обеспечении их жильем.

Гриндавик – город с населением в 3400 человек, расположенный на полуострове Рейкьянес, примерно в 50 километрах к юго-западу от Рейкьявика. С прошлой недели жителям Гриндавика разрешили возвращаться только на пять минут, чтобы спасти ценные вещи и домашних животных.

Вулканическая система на полуострове Рейкьянес извергалась трижды с 2021 года, до этого же она находилась в состоянии покоя в течение 800 лет. Предыдущие извержения происходили в долинах вдали от человеческих поселений, не причиняя вреда.

Расположенная в Северной Атлантике, Исландия лежит на Срединно-Атлантическом хребте – трещине в океанском дне, разделяющей Евразийскую и Североамериканскую тектонические плиты. Вулканологи считают, что новый цикл повышенной активности может продлиться несколько десятилетий или столетий.