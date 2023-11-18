Німеччину відвідав представник "Талібану", але влада про це не знала

У Кельні цього тижня виступав Абдельбарі Омар, представник влади "Талібану" в Афганістані, що порушило питання про те, яким чином він зміг в’їхати на територію країни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Bild.

Абдельбарі Омар – талібський посадовець, який очолює афганське "управління з питань продовольства та медицини". У четвер він виступив у Кельні на запрошення афганської громади.

Як пише Bild, Омар під час виступу "поширював пропаганду "Талібану" і розповідав учасникам казку про процвітаючий і безпечний "Ісламський емірат" Афганістан", а також просив пожертвувати кошти для режиму талібів.

Афганські ЗМІ, підконтрольні "Талібану", подали приїзд свого посадовця як "державний візит" до Німеччини. Але ані Міністерство закордонних справ, ані спецслужба – Федеральне відомство з захисту конституції – не знали про перебування Омара в країні.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо появу представника "Талібану" Абдельбарі Омара в Кельні. Виходячи з наявних у нас персональних даних, жоден з наших візових центрів не видав йому жодної візи", – заявили в німецькому МЗС.

За даними Bild, Омар насправді міг в’їхати до Німеччини цілком легально: громадянам Афганістану для в'їзду достатньо шенгенської візи – а така в таліба, ймовірно, була, оскільки за кілька днів до приїзду в Кельн він брав участь у конференції ВООЗ у Гаазі.

До того ж, вказує видання, Омара немає в санкційних списках Німеччини чи ЄС.

"Талібан" досі перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність, і більшість держав світу так і не визнали їхню владу в Афганістані. Але європейські держави обережно підтримують контакти з талібами, передусім через занепокоєння щодо гуманітарної ситуації в країні.