Германию посетил представитель "Талибана", но власти об этом не знали

В Кельне на этой неделе выступал Абдельбари Омар, представитель власти "Талибана" в Афганистане, что подняло вопрос о том, каким образом он смог въехать на территорию страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Bild.

Абдельбари Омар – талибский чиновник, возглавляющий афганское "управление по вопросам продовольствия и медицины". В четверг он выступил в Кельне по приглашению афганской общины.

Как пишет Bild, Омар во время выступления "распространял пропаганду "Талибана" и рассказывал участникам сказку о процветающем и безопасном "Исламском эмирате" Афганистан", а также просил пожертвовать средства для режима талибов.

Афганские СМИ, подконтрольные "Талибану", подали приезд своего чиновника как "государственный визит" в Германию. Но ни Министерство иностранных дел, ни спецслужба – Федеральное ведомство по защите конституции – не знали о пребывании Омара в стране.

"Мы самым решительным образом осуждаем появление представителя "Талибана" Абдельбари Омара в Кельне. Исходя из имеющихся у нас персональных данных, ни один из наших визовых центров не выдал ему ни одной визы", – заявили в немецком МИД.

По данным Bild, Омар на самом деле мог въехать в Германию вполне легально: гражданам Афганистана для въезда достаточно шенгенской визы – а такая у талиба, вероятно, была, поскольку за несколько дней до приезда в Кельн он участвовал в конференции ВОЗ в Гааге.

К тому же, указывает издание, Омара нет в санкционных списках Германии или ЕС.

"Талибан" до сих пор находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, и большинство государств мира так и не признали их власть в Афганистане. Но европейские государства осторожно поддерживают контакты с талибами, прежде всего из-за беспокойства относительно гуманитарной ситуации в стране.