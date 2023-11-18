У Британії з-поміж 150 млн ялинок вибрали ту, що стоятиме біля парламенту
Субота, 18 листопада 2023, 19:46
Управління лісового господарства Англії зрубало й відправило до Лондона 40-річну ситхінську ялину, яка стане новорічним деревом, що стоятиме під Біг-Беном, біля будівлі британського парламенту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.
Новорічне дерево обрали в лісі Кілдер, що у графстві Нортамберленд, із-поміж 150 мільйонів ялин, які там ростуть. З цього лісу беруть дерева для ялинки біля Біг-Бену останні понад 20 років.
Цьогорічна ситхінська ялина має 12 метрів заввишки. Дерево вже спакували на ваговоз, на якому воно подолає 530-кілометрову подорож до Лондона.
Представник Управління лісового господарства Англії Річард Купер розповів PA Media, що ліс Кілдер щороку постачає близько 180 ялинок для новорічних свят, заміщуючи їх новими саджанцями.
"Річ не лише в тім, наскільки гарно воно (дерево. – Ред.) виглядає в лісі. Безпечно зрубати його і доставити до Лондона, не завдавши жодної шкоди – це справжнє мистецтво. Багато людей з усього світу побачать, як вона запалюється, і я дуже пишаюся тим, що щось з нашого куточка Нортамберленду займає почесне місце", – сказав він.
Не у всіх країнах світу заохочують зрубування живих дерев на зимові свята. Приміром, минулого року французьке місто Бордо другий рік поспіль встановило експериментальну "екологічну" ялинку з переробленого скла.
А от у Римі тоді розгорілася суперечка навколо двох "потворних" сонячних панелей, призначених для живлення вогнів на традиційній різдвяній ялинці.