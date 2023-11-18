У Британії з-поміж 150 млн ялинок вибрали ту, що стоятиме біля парламенту

Управління лісового господарства Англії зрубало й відправило до Лондона 40-річну ситхінську ялину, яка стане новорічним деревом, що стоятиме під Біг-Беном, біля будівлі британського парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

Новорічне дерево обрали в лісі Кілдер, що у графстві Нортамберленд, із-поміж 150 мільйонів ялин, які там ростуть. З цього лісу беруть дерева для ялинки біля Біг-Бену останні понад 20 років.

Фото: PA Media

Цьогорічна ситхінська ялина має 12 метрів заввишки. Дерево вже спакували на ваговоз, на якому воно подолає 530-кілометрову подорож до Лондона.

Фото: PA Media

Представник Управління лісового господарства Англії Річард Купер розповів PA Media, що ліс Кілдер щороку постачає близько 180 ялинок для новорічних свят, заміщуючи їх новими саджанцями.

"Річ не лише в тім, наскільки гарно воно (дерево. – Ред.) виглядає в лісі. Безпечно зрубати його і доставити до Лондона, не завдавши жодної шкоди – це справжнє мистецтво. Багато людей з усього світу побачать, як вона запалюється, і я дуже пишаюся тим, що щось з нашого куточка Нортамберленду займає почесне місце", – сказав він.

Не у всіх країнах світу заохочують зрубування живих дерев на зимові свята. Приміром, минулого року французьке місто Бордо другий рік поспіль встановило експериментальну "екологічну" ялинку з переробленого скла.

А от у Римі тоді розгорілася суперечка навколо двох "потворних" сонячних панелей, призначених для живлення вогнів на традиційній різдвяній ялинці.