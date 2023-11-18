В Британии из 150 млн елок выбрали ту, что будет стоять возле парламента

Управление лесного хозяйства Англии срубило и отправило в Лондон 40-летнюю ситхинскую ель, которая станет новогодним деревом, которое будет стоять под Биг-Беном, возле здания британского парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

Новогоднее дерево выбрали в лесу Килдер, что в графстве Нортамберленд, среди 150 миллионов елей, которые там растут. Из этого леса берут деревья для елки возле Биг-Бена последние более 20 лет.

ФОТО: PA MEDIA

Нынешняя ситхинская ель имеет 12 метров в высоту. Дерево уже упаковали на грузовик, на котором оно преодолеет 530-километровое путешествие в Лондон.

ФОТО: PA MEDIA

Представитель Управления лесного хозяйства Англии Ричард Купер рассказал PA Media, что лес Килдер ежегодно поставляет около 180 елок для новогодних праздников, замещая их новыми саженцами.

"Дело не только в том, насколько красиво оно (дерево. – Ред.) выглядит в лесу. Безопасно срубить его и доставить в Лондон, не причинив никакого вреда – это настоящее искусство. Многие люди со всего мира увидят, как она зажигается, и я очень горжусь тем, что что-то из нашего уголка Нортамберленда занимает почетное место", – сказал он.

Не во всех странах мира поощряют срубку живых деревьев на зимние праздники. К примеру, в прошлом году французский город Бордо второй год подряд установил экспериментальную "экологическую" елку из переработанного стекла.

А вот в Риме тогда разгорелся спор вокруг двух "уродливых" солнечных панелей, предназначенных для питания огней на традиционной рождественской елке.