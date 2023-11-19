Байден: Підтримуючи Україну, ми утримуємо війська США від війни з РФ

Президент США Джо Байден заявив, що допомога Україні з боку Сполучених Штатів запобігає залученості американських військ у війни з Росією.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у своїй статті для The Washington Post.

Американський лідер зазначив, що досвід світових воєн минулого століття засвідчив, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама собою, і тому безпосередньо втягує США.

"Ми утримуємо американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу і батьківщину. Ми надаємо їм зброю і економічну допомогу, щоб зупинити прагнення (президента РФ) Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі", – наголосив Байден.

За його словами, господар Кремля та терористичне угруповання ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися наступним безладом, тому Америка не може і не дозволить цьому статися заради власних інтересів національної безпеки та заради блага всього світу.

"Це переконання лежить в основі мого підходу до підтримки народу України, який продовжує захищати свою свободу від жорстокої війни, розв'язаної Путіним", – додав Байден.

Президент США нагадав, що Сполучені Штати не єдині, хто допомагають Україні, адже понад 50 країн приєдналися до них, щоб гарантувати, що Київ має все необхідне для самозахисту, а также беруть на себе значну частину економічної відповідальності за її підтримку.

Раніше Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення припинення роботи уряду, що не містить фінансування підтримки ні України, ні Ізраїлю.

Законопроєкт про витрати не включає прохання Білого дому майже на 106 мільярдів доларів, що охоплює допомогу Ізраїлю та Україні.

Повідомляли, що об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону, планують розглянути у Сенаті після Дня подяки, який святкуватимуть у США 23 листопада.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявляв, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні.

Адміністрація Байдена закликає Конгрес якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її обороноздатності.