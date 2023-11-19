Байден: Поддерживая Украину, мы удерживаем армию США от войны с РФ

Президент США Джо Байден заявил, что помощь Украине со стороны Соединенных Штатов предотвращает вовлеченность американских войск в войну с Россией.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в своей статье для The Washington Post.

Американский лидер отметил, что опыт мировых войн прошлого века показал, что когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе, и поэтому непосредственно втягивает США.

"Мы удерживаем американские войска от этой войны, поддерживая храбрых украинцев, которые защищают свою свободу и родину. Мы предоставляем им оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление (президента РФ) Путина к завоеванию, прежде чем конфликт распространится дальше", – подчеркнул Байден.

По его словам, хозяин Кремля и террористическая группировка ХАМАС надеются разрушить широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться следующим беспорядком, поэтому Америка не может и не позволит этому произойти ради собственных интересов национальной безопасности и ради блага всего мира.

"Это убеждение лежит в основе моего подхода к поддержке народа Украины, который продолжает защищать свою свободу от жестокой войны, развязанной Путиным", – добавил Байден.

Президент США напомнил, что Соединенные Штаты не единственные, кто помогают Украине, ведь более 50 стран присоединились к ним, чтобы гарантировать, что Киев имеет все необходимое для самозащиты, а также берут на себя значительную часть экономической ответственности за ее поддержку.

Ранее Байден подписал законопроект о краткосрочном государственном финансировании во избежание приостановки работы правительства, не содержащий финансирования поддержки ни Украины, ни Израиля.

Законопроект о расходах не включает просьбу Белого дома почти на 106 миллиардов долларов, охватывающую помощь Израилю и Украине.

Сообщалось, что объединенный пакет законопроектов, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы, планируют рассмотреть в Сенате после Дня благодарения, который будут праздновать в США 23 ноября.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявлял, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также, сколько примерно денег хотят выделить Киеву. По его мнению, рассмотрение может состояться в декабре.

Администрация Байдена призывает Конгресс как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, чтобы предотвратить серьезные последствия для ее обороноспособности.