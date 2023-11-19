Єврокомісія очікує спад економіки в країнах Балтії у 2023 році

Згідно з новими прогнозами Єврокомісії, у Латвії, Литві та Естонії у 2023 році очікується спад економіки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на LETA.

Єврокомісія прогнозує цього року для Латвії спад у 0,2%, для Литви – у 0,4%, для Естонії очікується скорочення ВВП на 2,6%.

Водночас у 2024 році для Латвії прогнозують зростання ВВП на 2,4%. Інфляція цього року в Латвії очікується на рівні 9,3%, наступного – на 3,2%.

У Єврокомісії прогнозують зростання економіки Литви у 2024 році на 2,5%. Інфляцію 2023 року в Литві оцінюють у 8,8%, а 2024-го – на рівні 2,9%.

Єврокомісія оцінює зростання ВВП Естонії наступного року в 1,9%. Інфляція в Естонії цього року, як очікується, становитиме 9,4%, а 2024-го року прогнозують її зниження до 3,5%.

Згідно з прогнозами Єврокомісії, загалом по ЄС очікується зростання економіки на 0,6% 2023 року і на 1,3% наступного. Цього року очікується інфляція в розмірі 6,5%, а 2024 року вона має знизитися до 3,5%.

Раніше Рада директорів Європейського центрального банку на засіданні вирішила залишити незмінними три ключові ставки, які протягом останніх місяців незмінно підвищувались на тлі економічної кризи в єврозоні.

Рада директорів банку вважає, що нинішні ключові процентні ставки ЄЦБ перебувають на рівнях, які, "утримуючись протягом достатньо тривалого часу, зроблять значний внесок" у досягнення цільового показника інфляції у 2%.

Високі процентні ставки збільшують вартість кредитів для населення й бізнесу. Це має спонукати людей витрачати менше, а ціни – знижуватись.

Водночас така політика може впливати на економічне зростання, і ця тенденція вже спостерігається в єврозоні. Це відбувається на тлі уповільнення світового виробництва, яке особливо сильно б'є по Німеччині, найбільшій економіці Європи.