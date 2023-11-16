Литва розгляне економічний вплив від закриття прикордонних переходів із РФ і Білоруссю

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс вивчить питання про те, чи буде економічно раціонально закрити переходи з РФ і Білоруссю після аналогічного рішення Фінляндії у відповідь на наплив мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Президент Литви назвав це питання актуальним, з урахуванням того, що країна межує з двома недружніми державами, і цей кордон дуже довгий.

"Ми, звісно, продовжимо розглядати питання про те, наскільки економічно раціонально скорочувати пункти перетину кордону, щоб, з одного боку, не постраждала наша економіка, а з іншого боку, було забезпечено безпеку нашої країни і наших людей", – зазначив Науседа.

На його думку, рішення Фінляндії закрити деякі прикордонні переходи з РФ ґрунтується на об'єктивній інформації та даних про те, що можуть виникнути відповідні виклики.

Раніше стало відомо, що уряд Фінляндії вирішив закрити деякі пункти пропуску на кордоні з Росією в ніч проти суботи, 18 листопада, через зростаючий потік шукачів притулку.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

В уряді Фінляндії не виключали й повного закриття кордону з Росією.

Уряд Естонії також розглядає можливість закриття пунктів перетину кордону з Росією після аналогічного рішення Фінляндії у відповідь на наплив мігрантів.