Еврокомиссия ожидает спад экономики в странах Балтии в 2023 году

Согласно новым прогнозам Еврокомиссии, в Латвии, Литве и Эстонии в 2023 году ожидается спад экономики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на LETA.

Еврокомиссия прогнозирует в этом году для Латвии спад в 0,2%, для Литвы – в 0,4%, для Эстонии ожидается сокращение ВВП на 2,6%.

Вместе с тем, в 2024 году для Латвии прогнозируют рост ВВП на 2,4%. Инфляция в этом году в Латвии ожидается на уровне 9,3%, в следующем — на 3,2%.

В Еврокомиссии прогнозируют рост экономики Литвы в 2024 году на 2,5%. Инфляцию в 2023 году в Литве оценивают в 8,8%, а в 2024-м – на уровне 2,9%.

Еврокомиссия оценивает рост ВВП Эстонии в следующем году на 1,9%. Инфляция в Эстонии в этом году, как ожидается, составит 9,4%, а в 2024-м году прогнозируют ее снижение до 3,5%.

Ранее Совет директоров Европейского центрального банка на заседании решил оставить неизменными три ключевые ставки, которые в течение последних месяцев неизменно повышались на фоне экономического кризиса в еврозоне.

Совет директоров банка считает, что нынешние ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровнях, которые, "удерживаясь в течение достаточно длительного времени, внесут значительный вклад" в достижение целевого показателя инфляции в 2%.

Высокие процентные ставки увеличивают стоимость кредитов для населения и бизнеса. Это должно побудить людей тратить меньше, а цены – снижаться.

В то же время такая политика может влиять на экономический рост, и эта тенденция уже наблюдается в еврозоне. Это происходит на фоне замедления мирового производства, которое особенно сильно бьет по Германии, крупнейшей экономике Европы.