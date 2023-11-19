Словаччина проти включення ядерного палива до санкцій проти РФ

Словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар заявив, що уряд хоче дослідити вплив наступного пакета санкцій ЄС проти Росії на Словаччину.

Його заяву наводить TASR, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави словацького МЗС, "червоною лінією" для Словаччини є санкції щодо російського ядерного палива.

"Оскільки [словацькі] атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб працювати на альтернативному паливі (не з Росії – ред.)" – сказав Бланар.

За його словами, ЄС чітко прислухається до Словаччини щодо цього.

Представник партії "Прогресивна Словаччина" Томаш Валасек, який був опонентом Бланара, також погодився щодо цього. За його словами, будь-який уряд Словаччини наклав би вето на пакет санкцій, якби він містив заходи щодо ядерного палива.

Водночас він став на захист попередніх пакетів санкцій проти РФ, зазначивши, що вони завадили Кремлю озброїти свою армію так, як вони могли б це зробити без запроваджених обмежень.

Бланар у відповідь сказав, що Росію не зупинила політика санкцій, додавши, що обмеження більше вплинули на бізнес в ЄС, в тому числі і на словацький.

Нагадаємо, у середу країнам-членам ЄС представили пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".

Окремо згадується про необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди РФ.

Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій Європейського Союзу.