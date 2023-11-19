Словакия против включения ядерного топлива в санкции против РФ

Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар заявил, что правительство хочет исследовать влияние следующего пакета санкций ЕС против России на Словакию.

Его заявление приводит TASR, сообщает "Европейская правда".

По словам главы словацкого МИД, "красной линией" для Словакии являются санкции в отношении российского ядерного топлива.

"Поскольку [словацкие] атомные электростанции еще не были достаточно трансформированы, чтобы работать на альтернативном топливе (не из России – ред.)" – сказал Бланар.

По его словам, ЕС четко прислушивается к Словакии по этому поводу.

Представитель партии "Прогрессивная Словакия" Томаш Валасек, который был оппонентом Бланара, также согласился по этому поводу. По его словам, любое правительство Словакии наложило бы вето на пакет санкций, если бы он содержал меры по ядерному топливу.

В то же время он встал на защиту предыдущих пакетов санкций против РФ, отметив, что они помешали Кремлю вооружить свою армию так, как они могли бы это сделать без введенных ограничений.

Бланар в ответ сказал, что Россию не остановила политика санкций, добавив, что ограничения больше повлияли на бизнес в ЕС, в том числе и на словацкий.

Напомним, в среду странам-членам ЕС представили предложение по двенадцатому пакету санкций против России.

Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и ИТ-секторов РФ, а также "других важных экономических операторов".

Отдельно упоминается о необходимости наказания причастных к псевдовыборам на временно оккупированных Россией территориях Украины, ответственных за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также причастных к распространению дезинформации и пропаганды РФ.

Также Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты на импорт и экспорт, а также меры, направленные на усиление потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.