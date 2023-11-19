Влада Німеччини обурена виступом таліба в мечеті Кельна
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер різко розкритикувала виступ в одній з мечетей Кельна високопоставленого представника радикального ісламістського руху "Талібан".
Її коментар агентству dpa наводить DW, повідомляє "Європейська правда".
"Ніхто не має права надавати радикальним ісламістам сцену в Німеччині", – зазначила німецька міністерка.
Фезер наголосила, що таліби відповідальні за масштабні порушення прав людини в Афганістані.
"Ми надаємо в Німеччині захист від репресивного талібського режиму великій кількості біженців з Афганістану. Тому функціонерам "Талібану" абсолютно немає місця в Німеччині", – додала вона.
Водночас у міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили, що не мали інформації про запланований виступ таліба.
За словами Фезер, цей інцидент, який трапився 16 листопада, вже ретельно розслідують.
Вона також очікує "повних і дуже швидких пояснень того, як міг бути можливий цей виступ" від турецько-ісламської спілки релігійних установ, у віданні якої перебуває кельнська мечеть.
У спілці дистанціювалися від виступу та заявили, що захід мав релігійний характер і був організований афганським культурним об'єднанням Afghanischer Kulturverein Köln Meschenich, яке порушило домовленості.
Ця організація заявила, що не брала участі в заході. Після цього спілка скоригувала інформацію. За новими даними, приміщення надали в розпорядження керівників молодіжного об'єднання Kulturverein der Kunar Jugendlichen e.v.
Раніше стало відомо, що у Кельні цього тижня виступав Абдельбарі Омар - талібський посадовець, який очолює афганське "управління з питань продовольства та медицини".
Омар під час виступу "поширював пропаганду "Талібану" і розповідав учасникам казку про процвітаючий і безпечний "Ісламський емірат" Афганістан", а також просив пожертвувати кошти для режиму талібів.
"Талібан" досі перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність, і більшість держав світу так і не визнали їхню владу в Афганістані. Але європейські держави обережно підтримують контакти з талібами, передусім через занепокоєння щодо гуманітарної ситуації в країні.