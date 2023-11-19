Влада Німеччини обурена виступом таліба в мечеті Кельна

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер різко розкритикувала виступ в одній з мечетей Кельна високопоставленого представника радикального ісламістського руху "Талібан".

Її коментар агентству dpa наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

"Ніхто не має права надавати радикальним ісламістам сцену в Німеччині", – зазначила німецька міністерка.

Фезер наголосила, що таліби відповідальні за масштабні порушення прав людини в Афганістані.

"Ми надаємо в Німеччині захист від репресивного талібського режиму великій кількості біженців з Афганістану. Тому функціонерам "Талібану" абсолютно немає місця в Німеччині", – додала вона.

Водночас у міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили, що не мали інформації про запланований виступ таліба.

За словами Фезер, цей інцидент, який трапився 16 листопада, вже ретельно розслідують.

Вона також очікує "повних і дуже швидких пояснень того, як міг бути можливий цей виступ" від турецько-ісламської спілки релігійних установ, у віданні якої перебуває кельнська мечеть.

У спілці дистанціювалися від виступу та заявили, що захід мав релігійний характер і був організований афганським культурним об'єднанням Afghanischer Kulturverein Köln Meschenich, яке порушило домовленості.

Ця організація заявила, що не брала участі в заході. Після цього спілка скоригувала інформацію. За новими даними, приміщення надали в розпорядження керівників молодіжного об'єднання Kulturverein der Kunar Jugendlichen e.v.

Раніше стало відомо, що у Кельні цього тижня виступав Абдельбарі Омар - талібський посадовець, який очолює афганське "управління з питань продовольства та медицини".

Омар під час виступу "поширював пропаганду "Талібану" і розповідав учасникам казку про процвітаючий і безпечний "Ісламський емірат" Афганістан", а також просив пожертвувати кошти для режиму талібів.

"Талібан" досі перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність, і більшість держав світу так і не визнали їхню владу в Афганістані. Але європейські держави обережно підтримують контакти з талібами, передусім через занепокоєння щодо гуманітарної ситуації в країні.