Власти Германии возмущены выступлением талиба в мечети Кельна

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер резко раскритиковала выступление в одной из мечетей Кельна высокопоставленного представителя радикального исламистского движения "Талибан".

Ее комментарий агентству dpa приводит DW, сообщает "Европейская правда".

"Никто не имеет права предоставлять радикальным исламистам сцену в Германии", – отметила немецкий министр.

Фезер подчеркнула, что талибы ответственны за масштабные нарушения прав человека в Афганистане.

"Мы предоставляем в Германии защиту от репрессивного талибского режима большому количеству беженцев из Афганистана. Поэтому функционерам "Талибана" абсолютно нет места в Германии", – добавила она.

В то же время в министерстве внутренних дел Германии сообщили, что не имели информации о запланированном выступлении талиба.

По словам Фезер, этот инцидент, который произошел 16 ноября, уже тщательно расследуют.

Она также ожидает "полных и очень быстрых объяснений того, как могло быть возможно это выступление" от турецко-исламского союза религиозных учреждений, в ведении которого находится кельнская мечеть.

В союзе дистанцировались от выступления и заявили, что мероприятие имело религиозный характер и было организовано афганским культурным объединением Afghanischer Kulturverein Köln Meschenich, которое нарушило договоренности.

Эта организация заявила, что не принимала участия в мероприятии. После этого союз скорректировал информацию. По новым данным, помещение предоставили в распоряжение руководителей молодежного объединения Kulturverein der Kunar Jugendlichen e.v.

Ранее стало известно, что в Кельне на этой неделе выступал Абдельбари Омар - талибский чиновник, возглавляющий афганское "управление по вопросам продовольствия и медицины".

Омар во время выступления "распространял пропаганду "Талибана" и рассказывал участникам сказку о процветающем и безопасном "Исламском эмирате" Афганистан", а также просил пожертвовать средства для режима талибов.

"Талибан" до сих пор находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, и большинство государств мира так и не признали их власть в Афганистане. Но европейские государства осторожно поддерживают контакты с талибами, прежде всего из-за беспокойства относительно гуманитарной ситуации в стране.