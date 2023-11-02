В Афінах після сутичок між ультраправими і антифашистами затримали 60 осіб

В ніч на четвер в Афінах відбулися сутички між антифашистами і ультраправими, які вийшли на вулиці з нагоди десятої річниці вбивства двох членів ультраправої партії "Золотий світанок".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

Cерйозні інциденти сталися вчора ввечері на площі Вікторії та в Монастіракі після завершення мітингів та контр-мітингів з нагоди 10-ї річниці вбивства Гіоргоса Фонтуліса та Маноліса Капелоніса в Нео Іракліоні.

Інциденти сталися між конкуруючими ультраправими групами та антифашистами на станції ISAP Монастіракі.

Жінка отримала серйозні поранення після нападу з використанням бойових патронів під час інцидентів, в яких ультраправі екстремісти нібито намагалися підпалити потяг, що перевозив антифашистів.

У той же час, було призначено проведення розслідування щодо відеозаписів і скарг про побиття громадян співробітниками поліції на площі Вікторії.

"Щодо матеріалів, які поширюються з приводу інциденту на площі Вікторія, в якому беруть участь співробітники поліції і заарештовані, я хочу ще раз підкреслити, що поліція. повинна діяти на основі законів і офіційних правил. З цієї причини буде проведено термінову адміністративну перевірку, щоб, в першу чергу, з'ясувати суть інциденту, а на другому етапі – призначити відповідальних осіб", – сказав міністр захисту громадян Янніс Економу.

Загалом з вівторка поліція заарештувала 60 осіб, з яких 13 були заарештовані за різні злочини, а 21 ультраправого італійця, які прилетіли до Греції на літаку для участі в мітингах, депортували.