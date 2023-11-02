В Афинах после столкновений между ультраправыми и антифашистами задержали 60 человек

В ночь на четверг в Афинах произошли столкновения между антифашистами и ультраправыми, которые вышли на улицы по случаю десятой годовщины убийства двух членов ультраправой партии "Золотой рассвет".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

Серьезные инциденты произошли вчера вечером на площади Виктории и в Монастираки после завершения митингов и контр-митингов по случаю 10-й годовщины убийства Гиоргоса Фонтулиса и Манолиса Капелониса в Нео Ираклионе.

Инциденты произошли между конкурирующими ультраправыми группами и антифашистами на станции ISAP Монастираки.

Женщина получила серьезные ранения после нападения с использованием боевых патронов во время инцидентов, в которых ультраправые экстремисты якобы пытались поджечь поезд, перевозивший антифашистов.

В то же время, было назначено проведение расследования в отношении видеозаписей и жалоб об избиении граждан сотрудниками полиции на площади Виктории.

"Относительно материалов, которые распространяются по поводу инцидента на площади Виктория, в котором участвуют сотрудники полиции и арестованные, я хочу еще раз подчеркнуть, что полиция. должна действовать на основе законов и официальных правил. По этой причине будет проведена срочная административная проверка, чтобы, в первую очередь, выяснить суть инцидента, а на втором этапе – назначить ответственных лиц", – сказал министр защиты граждан Яннис Эконому.

Всего со вторника полиция арестовала 60 человек, из которых 13 были арестованы за различные преступления, а 21 ультраправого итальянца, которые прилетели в Грецию на самолете для участия в митингах, депортировали.