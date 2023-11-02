Глава МВС Естонії застеріг колишніх громадян СРСР від отримання російських паспортів

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс попередив про ризики у зв’язку з тим, що РФ пропонує свої паспорти колишнім громадянам СРСР в інших країнах, які нині не мають іншого громадянства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У Росії набув чинності федеральний закон, згідно з яким відкривається можливість отримати громадянство РФ на пільгових умовах особам, які перебувають за межами держави.

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс вважає, що це є спробою мобілізації проросійськи налаштованого населення, пропонуючи, наприклад, громадянство РФ колишнім громадянам СРСР, які наразі не мають громадянства будь-якої країни.

У цьому федеральному законі перераховано понад 20 категорій пільгових підстав для отримання громадянства РФ, зокрема й тим, хто не проживав на території Російської Федерації, не володіє російською мовою або не знає історії країни.

"Завдання Росії полягає в бажанні закликати проросійськи налаштованих мешканців до прояву більшої лояльності, юридично пов'язавши їх із Російською Федерацією.

З одного боку, в ситуації, коли Естонська Республіка визнала Росію терористичною державою, прийняття російського громадянства є чітким сигналом антиестонських настроїв. З іншого боку, ті, хто думає про громадянство РФ, повинні розуміти, що це є не тільки вираженням поглядів, але також має дуже чіткі та юридично зобов'язуючі наслідки", – попередив міністр.

Прийняття громадянства РФ особами без громадянства розширить законодавче поле для їхньої висилки в разі виникнення проблем.

"Також у особи з російським громадянством з'являється обов'язок у разі мобілізації вступати на службу до Збройних сил Росії, які воюють зараз проти України. Воювати в Україні на боці російських окупаційних військ є, як відомо, в Естонії злочином, з чим необхідно рахуватися під час повернення в Естонію", – наголосив Ляенеметс.

Міністр внутрішніх справ усе ж таки не вірить, що така кампанія з надання громадянства РФ стане серед мешканців Естонії популярною, бо повномасштабна агресія Росії проти України в лютому 2022 року навпаки підігріла інтерес до отримання громадянства Естонської Республіки (ЕР).

"Якщо 2021 року про набуття громадянства ЕР клопотав 291 громадянин РФ, то 2022 року ця цифра зросла більш ніж удвічі, склавши 726 осіб. Проблема скоріше полягає в тому, що Російська Федерація всіляко перешкоджає виходу з громадянства РФ, що ускладнює процедуру отримання громадянства ЕР багатьом охочим", – сказав Ляенеметс.

Нагадаємо, Естонія позбавила дозволів на володіння вогнепальною зброєю трьох осіб, які активно протестували проти демонтажу радянського танка-пам’ятника у Нарві.

Також Естонія не планує приймати громадян РФ, які отримують сповіщення від влади Латвії про необхідність залишити країну протягом трьох місяців.