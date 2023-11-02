Глава МВД Эстонии предостерег бывших граждан СССР от получения российских паспортов

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс предупредил о рисках в связи с тем, что РФ предлагает свои паспорта бывшим гражданам СССР в других странах, которые сейчас не имеют другого гражданства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В России вступил в силу федеральный закон, согласно которому открывается возможность получить гражданство РФ на льготных условиях лицам, находящимся за пределами государства.

Министр внутренних дел Лаури Ляенеметс считает, что это является попыткой мобилизации пророссийски настроенного населения, предлагая, например, гражданство РФ бывшим гражданам СССР, которые в настоящее время не имеют гражданства какой-либо страны.

В этом федеральном законе перечислено более 20 категорий льготных оснований для получения гражданства РФ, в том числе и тем, кто не проживал на территории Российской Федерации, не владеет русским языком или не знает истории страны.

"Задача России заключается в желании призвать пророссийски настроенных жителей к проявлению большей лояльности, юридически связав их с Российской Федерацией.

С одной стороны, в ситуации, когда Эстонская Республика признала Россию террористическим государством, принятие российского гражданства является четким сигналом антиэстонских настроений. С другой стороны, те, кто думает о гражданстве РФ, должны понимать, что это является не только выражением взглядов, но также имеет очень четкие и юридически обязывающие последствия", – предупредил министр.

Принятие гражданства РФ лицами без гражданства расширит законодательное поле для их высылки в случае возникновения проблем.

"Также у лица с российским гражданством появляется обязанность в случае мобилизации поступать на службу в Вооруженные силы России, которые воюют сейчас против Украины. Воевать в Украине на стороне российских оккупационных войсках является, как известно, в Эстонии преступлением, с чем необходимо считаться при возвращении в Эстонию", – подчеркнул Ляенеметс.

Министр внутренних дел все же не верит, что такая кампания по предоставлению гражданства РФ станет среди жителей Эстонии популярной, потому что полномасштабная агрессия России против Украины в феврале 2022 года наоборот подогрела интерес к получению гражданства Эстонской Республики.

"Если в 2021 году о получении гражданства Эстонии ходатайствовал 291 гражданин РФ, то в 2022 году эта цифра выросла более чем вдвое, составив 726 человек. Проблема скорее заключается в том, что Российская Федерация всячески препятствует выходу из гражданства РФ, что затрудняет процедуру получения гражданства Эстонской Республики многим желающим", – сказал Ляенеметс.

Напомним, Эстония лишила разрешений на владение огнестрельным оружием трех человек, которые активно протестовали против демонтажа советского танка-памятника в Нарве.

Также Эстония не планирует принимать граждан РФ, которые получают уведомления от властей Латвии о необходимости покинуть страну в течение трех месяцев.