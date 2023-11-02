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Із судна, що зазнало аварії біля берегів Швеції, могло витекти 150 кубометрів нафти

Четвер, 2 листопада 2023, 16:56

Із судна Marco Polo, яке понад тиждень тому сіло на мілину біля берегів Швеції, могло витекти близько 150 000 літрів нафти.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", такі оцінки озвучили у команді з Нідерландів, яка бере участь у ліквідації наслідків.

Фахівці у спілкуванні з медіа розповіли, що під час викачування речовини з пошкоджених танкерів викачали звідти лише 8 тисяч літрів нафти. 

Ємність містила орієнтовно 160 тисяч літрів нафти, відповідно, витекти у море могло близько 150 тисяч літрів. 

Берегова охорона досі змогла зібрати у морі близько 50 кубометрів нафти. Відтак приблизно дві третини нафти, яка витекла, ще у довкіллі. 

У Береговій охороні на запит щодо цієї цифри сказали, що не ставлять під сумнів інформацію, але не впевнені, що вона неодмінно потрапила в океан – частина нафти могла опинитися в інших відсіках пошкодженого корабля. 

"У нас на борту є персонал, який шукає нафту. Також ми готуємося здійснити занурення з дайверами там, де нафта за нашими оцінками могла затонути", – прокоментував речник Берегової охорони Вальдемар Ліндекарнц. 

Нагадаємо, судно зазнало аварії 22 жовтня. Тоді у море з пошкодженого порома витекли пальне і нафта. 

Цієї неділі стався новий витік, коли судно через сильний вітер і хвилі зіскочило з мілини, на якій стояло після аварії протягом тижня, і після того знову наткнулося на дно в іншому місці.

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