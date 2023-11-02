Із судна, що зазнало аварії біля берегів Швеції, могло витекти 150 кубометрів нафти
Із судна Marco Polo, яке понад тиждень тому сіло на мілину біля берегів Швеції, могло витекти близько 150 000 літрів нафти.
Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", такі оцінки озвучили у команді з Нідерландів, яка бере участь у ліквідації наслідків.
Фахівці у спілкуванні з медіа розповіли, що під час викачування речовини з пошкоджених танкерів викачали звідти лише 8 тисяч літрів нафти.
Ємність містила орієнтовно 160 тисяч літрів нафти, відповідно, витекти у море могло близько 150 тисяч літрів.
Берегова охорона досі змогла зібрати у морі близько 50 кубометрів нафти. Відтак приблизно дві третини нафти, яка витекла, ще у довкіллі.
У Береговій охороні на запит щодо цієї цифри сказали, що не ставлять під сумнів інформацію, але не впевнені, що вона неодмінно потрапила в океан – частина нафти могла опинитися в інших відсіках пошкодженого корабля.
"У нас на борту є персонал, який шукає нафту. Також ми готуємося здійснити занурення з дайверами там, де нафта за нашими оцінками могла затонути", – прокоментував речник Берегової охорони Вальдемар Ліндекарнц.
Нагадаємо, судно зазнало аварії 22 жовтня. Тоді у море з пошкодженого порома витекли пальне і нафта.
Цієї неділі стався новий витік, коли судно через сильний вітер і хвилі зіскочило з мілини, на якій стояло після аварії протягом тижня, і після того знову наткнулося на дно в іншому місці.