Из судна, потерпевшего крушение у берегов Швеции, могло вытечь 150 кубометров нефти

Из судна Marco Polo, которое более недели назад село на мель у берегов Швеции, могло вытечь около 150 тысяч литров нефти.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", такие оценки озвучили в команде из Нидерландов, которая участвует в ликвидации последствий.

Специалисты в общении с медиа рассказали, что во время выкачивания вещества из поврежденных танкеров выкачали оттуда только 8 тысяч литров нефти.

Емкость содержала ориентировочно 160 тысяч литров нефти, соответственно, вытечь в море могло около 150 тысяч литров.

Береговая охрана до сих пор смогла собрать в море около 50 кубометров нефти. Поэтому примерно две трети нефти, которая вытекла, еще в окружающей среде.

В Береговой охране на запрос относительно этой цифры сказали, что не ставят под сомнение информацию, но не уверены, что она непременно попала в океан – часть нефти могла оказаться в других отсеках поврежденного судна.

"У нас на борту есть персонал, который ищет нефть. Также мы готовимся осуществить погружение с дайверами там, где нефть по нашим оценкам могла затонуть", – прокомментировал представитель Береговой охраны Вальдемар Линдекарнц.

Напомним, судно попало в аварию 22 октября. Тогда в море из поврежденного парома вытекли топливо и нефть.

В это воскресенье произошла новая утечка, когда судно из-за сильного ветра и волны соскочило с мели, на которой стояло после аварии в течение недели, и после того снова наткнулось на дно в другом месте.