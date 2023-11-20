У Чорногорії арештували ексглаву поліції, який розганяв протест проти НАТО

Поліція Чорногорії затримала колишнього директора Управління поліції Славко Стояновича за підозрою в тому, що він сприяв контрабанді сигарет шляхом зловживання службовим становищем.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Vijesti.

В межах цієї ж справи й інші затримані, зокрема Ігор Бачович, який з 2010 по 2018 роки був власником компанії з автомобільних вантажних перевезень.

Перебування Стояновича на посаді керівника поліції в 2013-2018 роках ознаменував початок війни конфліктуючих кланів у Чорногорії, коли за п’ять років було вбито понад 40 людей.

Також під час його керівництва у 2015 році правоохоронці розігнали протест просербського та проросійського Демократичного фронту проти вступу Чорногорії в НАТО. Наразі представники цієї політичної сили входять до керівної коаліції.

Раніше повідомляли, що п’ять місяців знадобилося Чорногорії, щоб після дострокових парламентських виборів сформувати більшість та призначити новий уряд на чолі з економістом Мілойко Спаїчем з руху "Європа зараз".

Просербський і проросійський альянс "За кращу Чорногорію" на чолі з Андрією Мандичем погодився проголосувати за кабінет Спаїча в обмін на посаду спікера парламенту і чотири міністерські посади після перестановок в уряді, попередньо запланованих на наступний рік.

Мандича називають одним з найбільш просербських та проросійських політиків Чорногорії. Він є одним з фігурантів справи про спробу держперевороту у Чорногорії у 2016 році.

Проєвропейський рух "Європа зараз" взяв в коаліційні партнери сербські партії. Щоправда, вони пообіцяли дотримуватися прозахідного курсу та добиватися вступу Чорногорії в ЄС.

Чи можна довіряти таким обіцянкам та чи не призведе це до розвороту зовнішньої політики Чорногорії, читайте в аналітиці журналістки, редакторки порталу "Балканський оглядач" Наталі Іщенко Прозахідні "друзі Путіна": чому ЄС та США непокояться через новий уряд Чорногорії.