В Черногории арестовали экс-главу полиции, который разгонял протест против НАТО

Полиция Черногории задержала бывшего директора Управления полиции Славко Стояновича по подозрению в том, что он способствовал контрабанде сигарет путем злоупотребления служебным положением.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Vijesti.

В рамках этого же дела и другие задержанные, в частности Игорь Бачович, который с 2010 по 2018 годы был владельцем компании по автомобильным грузовым перевозкам.

Пребывание Стояновича на посту руководителя полиции в 2013-2018 годах ознаменовало начало войны конфликтующих кланов в Черногории, когда за пять лет было убито более 40 человек.

Также во время его руководства в 2015 году правоохранители разогнали протест просербского и пророссийского Демократического фронта против вступления Черногории в НАТО. Сейчас представители этой политической силы входят в правящую коалицию.

Ранее сообщалось, что пять месяцев понадобилось Черногории, чтобы после досрочных парламентских выборов сформировать большинство и назначить новое правительство во главе с экономистом Милойко Спаичем из движения "Европа сейчас".

Просербский и пророссийский альянс "За лучшую Черногорию" во главе с Андреем Мандичем согласился проголосовать за кабинет Спаича в обмен на должность спикера парламента и четыре министерские должности после перестановок в правительстве, предварительно запланированных на следующий год.

Мандича называют одним из самых просербских и пророссийских политиков Черногории. Он является одним из фигурантов дела о попытке госпереворота в Черногории в 2016 году.

Проевропейское движение "Европа сейчас" взяло в коалиционные партнеры сербские партии. Правда, они пообещали придерживаться прозападного курса и добиваться вступления Черногории в ЕС.

Можно ли доверять таким обещаниям и не приведет ли это к развороту внешней политики Черногории, читайте в аналитике журналистки, редактора портала "Балканский обозреватель" Натальи Ищенко Прозападные "друзья Путина": почему ЕС и США беспокоятся из-за нового правительства Черногории.