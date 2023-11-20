Макрон розповів Сі про стурбованість військовою співпрацею Росії та Північної Кореї

Президент Франції Емманюель Макрон у розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном у понеділок висловив стурбованість військовою співпрацею Росії та Північної Кореї на тлі повномасштабної війни проти України.

Про це журналістам повідомили в Єлисейському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У розмові із Сі Макрон, як повідомляється, висловив "глибоке занепокоєння" через "оголошену військову співпрацю" між Росією та КНДР.

"Ми сподіваємося, що Китай усвідомлює, наскільки проблематичним є такий розвиток подій для Франції та Європейського Союзу в цілому, оскільки це, природно, збільшить масштаби російської агресії", – додав представник Єлисейського палацу.

Там додали, що головне занепокоєння викликають наміри КНДР продовжувати розвиток військової співпраці з Москвою, передусім у контексті візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина до Росії у вересні.

Згадали в оточенні Макрона й намагання французької дипломатії схилити Китай до підтримки врегулювання війни Росії проти України, які почались із візитом президента Франції до КНР у квітні.

"Мета, очевидно, залишається в тому, щоб китайська позиція привела нас до рішення, яке відповідає цілям, поставленим українцями, і не виходить за межі міжнародного права", – зазначили журналістам за підсумками розмови Макрона й Сі.

КНДР і Росія останнім часом активізували свою взаємодію. За оцінками військової розвідки Південної Кореї, КНДР надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України.

На початку листопада держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Південної Кореї обговорив із Сеулом спільні побоювання щодо надання Росією КНДР військових технологій та як протидіяти цьому.