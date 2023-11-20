Макрон рассказал Си об обеспокоенности военным сотрудничеством России и Северной Кореи

Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином в понедельник выразил обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи на фоне полномасштабной войны против Украины.

Об этом журналистам сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В разговоре с Си Макрон, как сообщается, выразил "глубокую обеспокоенность" из-за "объявленного военного сотрудничества" между Россией и КНДР.

"Мы надеемся, что Китай осознает, насколько проблематичным является такое развитие событий для Франции и Европейского Союза в целом, поскольку это, естественно, увеличит масштабы российской агрессии", – добавил представитель Елисейского дворца.

Там добавили, что главное беспокойство вызывают намерения КНДР продолжать развитие военного сотрудничества с Москвой, прежде всего в контексте визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию в сентябре.

Вспомнили в окружении Макрона и попытки французской дипломатии склонить Китай к поддержке урегулирования войны России против Украины, которые начались с визитом президента Франции в КНР в апреле.

"Цель, очевидно, остается в том, чтобы китайская позиция привела нас к решению, которое соответствует целям, поставленным украинцами, и не выходит за пределы международного права", – отметили журналистам по итогам разговора Макрона и Си.

КНДР и Россия в последнее время активизировали свое взаимодействие. По оценкам военной разведки Южной Кореи, КНДР предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.

В начале ноября госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Южную Корею обсудил с Сеулом общие опасения относительно предоставления Россией КНДР военных технологий и как противодействовать этому.